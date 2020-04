A NOS anunciou esta terça-feira a venda da totalidade da empresa Nos Towering – que detinha cerca de duas mil torres de telecomunicações –, num negócio de 550 milhões de euros. O acordo foi confirmado em nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), e contempla ainda um contrato de hosting que permite a NOS continuar a utilizar as torres por um período de 15 anos, “renovável automaticamente por iguais períodos”.

Na Nota, Miguel Almeida, CEO da Nos, afirma que "esta operação é um passo importante na consolidação da nossa estratégia, atual e futura, de investimento na expansão, otimização e melhoria da qualidade de serviço de dados e voz móvel, de forma mais eficiente”.

O documento enviado à CMVM esclarece que a Nos recebe de imediato 375 milhões de euros e a Cellnex compromete-se a efetuar um "investimento de expansão de cerca de 175 milhões de euros" no alargamento do perímetro das torres de telecomunicações, durante os próximos seis anos, o que eleva o valor total do negócio para os 550 milhões de euros.

Em comunicado, a Cellnex destaca o reforço do investimento em Portugal que, segundo a empresa espanhola, já atingiu os 1175 milhões de euros e pode chegar aos 1350 milhões. “O acordo alcançado com a Nos reforça a natureza e o perfil neutro e independente face aos operadores que caracteriza o nosso modelo. Também em Portugal, esta transação demonstra que a Cellnex é um grupo que, precisamente devido à sua natureza neutra e independente, pode consolidar projetos de colaboração de longo prazo com os vários operadores que acedem à sua rede de infraestruturas", refere Tobias Martinez, CEO da Cellnex.