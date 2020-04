O projeto #EstudoEmCasa, criado no âmbito da pandemia de covid-19, chega ao YouTube através de cinco novos canais, divididos por anos de escolaridade, informou, esta terça-feira, o Ministério da Educação.

Segundo uma nota da tutela liderada por Tiago Brandão Rodrigues, com as atividades letivas presenciais suspensas "multiplica-se a oferta de conteúdos pedagógicos, para lá da resposta via televisão concebida para os alunos do ensino básico, a qual será formalmente apresentada amanhã, quarta-feira".

Estes cinco canais são o resultado de uma parceria do Ministério da Educação, com o YouTube e a Thumb Media e consiste numa plataforma que permite que os professores disponibilizem as suas aulas, possibilitando que estas fiquem acessíveis à comunidade educativa alargada. Os conteúdos lecionados nos canais serão validados pela Direção-Geral da Educação (DGE) e serão organizados por anos de escolaridade e temas.

De acordo com a mesma nota, os professores que pretendam disponibilizar as suas aulas nestes canais passam a integrar a Comunidade YouTube -#EstudoEmCasa. Nos próximos dias 16 e 17 de abril estes docentes poderão participar numa sessão online de esclarecimento, "cujo objetivo é capacitá-los com as metodologias que melhor se adequam à plataforma", com o “apoio de técnicos das entidades parceiras".

Estes canais irão também incorporar os conteúdos que vão passar na televisão, para que fiquem acessíveis a todos os professores e alunos.

Os canais podem ser encontrados no YouTube através da pesquisa "DGE #EstudoEmCasa", ou nos seguintes links:

Pré-Escolar: https://www.youtube.com/channel/UChcfiTs4sqjwRS6fzaxKyog

1º Ciclo: https://www.youtube.com/channel/UCTzWCFMxJ4wWmWlh-Gzewfg

2º Ciclo: https://www.youtube.com/channel/UCyhocJbYZIOehpISd7yyNqQ/

3º Ciclo: https://www.youtube.com/channel/UCmweZLU2OEU-FOBtLBLJ84w/

Secundário: https://www.youtube.com/channel/UCJdh52Zkf0u0qvYOfCWd3gg