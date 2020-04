Uma coisa é certa: as tecnologias estão no topo da lista de profissões emergentes deste ano. Pelo menos é o que revela a lista da Adecco referente às profissões emergentes para um ano em que o teletrabalho faz parte da realidade de muitos portugueses.

“Sabemos que os trabalhos relacionados com a Inteligência Artificial (IA) ocupam um lugar especial nesta lista. As oportunidades no campo do processamento de dados ou no mundo da robótica também mantêm um grande destaque. Não é de surpreender que esse setor tenha recebido, no último ano, investimentos no valor de quase 15 mil milhões de euros. Nesse sentido, a IA vai exigir que a força de trabalho se prepare adquirindo novas competências. Não importa se são trabalhadores que precisam ser treinados de forma contínua para se manterem atualizados ou se estamos a falar sobre aqueles que tentam executar novas funções devido à automação de processos”, explica a Adecco.

Devido ao isolamento social e ao teletrabalho, o setor da educação virtual vai também ganhar destaque e crescer de forma notável.

Segue-se a engenharia. “Obviamente que não estamos a falar de uma nova profissão. No entanto, a engenharia tem vindo a assumir papéis revolucionários nos últimos anos. Como tal, mais da metade da lista é ocupada por cargos preenchidos por engenheiros, embora não estejam relacionados diretamente com esta formação”, explica a Adecco.

Já à indústria automóvel recruta um número significativo de especialistas em robótica e também de programadores de software ou de IA. “Este é um sector que precisa de ser competitivo e de ter uma vantagem quando se trata de marcar pontos na corrida da procura pelos veículos autónomos”.

Product owner faz também parte da lista das profissões emergentes para este ano. “Este é o colaborador que vai garantir que as equipas de trabalho trazer valor à empresa. Visto de perto, é a posição de chefe de satisfação do cliente”, avança a Adecco.

A Adecco dá ainda um destaque ao pessoal especializado em saúde mental devido à necessidade de responder à sua própria sociedade.

Estas e outras profissões fazem parte de um estudo realizado pelo LinkedIn com base em cerca de 300 milhões de utilizadores ativos.

O ranking é liderado por seis profissões: Especialista em IA que regista um crescimento de 74% ao ano; programador de JavaScript, que cresce na ordem dos 25% a cada ano; analista de dados; Chief Revenue Officer (CRO), função que permite combinar vendas e marketing; programador full stack, a profissão que nos últimos cinco anos, se tornou numa das profissões emergentes com maior taxa de crescimento, à volta de 35% ao ano; especialista em satisfação do cliente, capaz de determinar quais os produtos que respondem às expectativas dos consumidores.