Os dois primeiros meses deste ano confirmam a tendência negativa que se verificou no mês de Janeiro, avança a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT). No conjunto dos dois meses, os portos comerciais do Continente movimentaram 14,2 milhões de toneladas, menos 1,16 milhões de toneladas face a igual período do ano anterior.

“Esta diminuição do volume de carga reflete uma quebra de -7,5%, embora, o mês de fevereiro isolado, tenha registado uma quebra de -5%, menor valor do que o registado em janeiro de 2020 (-9,7%)”, explica a AMT.

O porto com maior influência neste desempenho é o de Sines que registou nestes dois meses uma quebra de 1,06 milhões de toneladas, um valor que representa uma quebra de 13,1% face a igual período de 2019.

Já Setúbal, Lisboa, Viana do Castelo e Aveiro acompanham esta tendência, traduzindo-se num decréscimo global de 1,33 milhões de toneladas. Leixões, Figueira da Foz e Faro registam ganhos homólogos de, respetivamente, 3,3%, 24,6% e 350,6%., correspondentes a um aumento de 184,1 mil toneladas, no seu conjunto.

Entre janeiro e fevereiro deste ano, explica a AMT, registaram-se as melhores marcas de sempre no volume movimentado de produtos petrolíferos (21,6% do total), de outros granéis líquidos (3,1%), carga Ro-Ro (2,1%) e minérios (1,6%).

Apesar de o porto de Sines ter sido o que perdeu a maioria absoluta, mantém a liderança com uma quota de 49,6%, seguindo-se Leixões com 23,2%, Lisboa com 11,6%, Setúbal, que recupera a quarta posição, com 6,9%, Aveiro com 5,9% e Figueira da Foz com 2,3%.