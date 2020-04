Os filmes que têm o futebol americano como fundo – todos eles americanos, ou não fosse aquela espécie de râguebi com capacetes e ombreiras uma especialidade puramente americana – são, hoje em dia, quase banais. Mas foram os irmãos Marx, numa película em que o diretor da Universidade de Huxley, um tal Quincy Adams Wagstaff (Groucho) resolve contratar dois artistas, Baravelli (Chico) e Pinky (Harpo) para derrotar a Universidade de Darwin, antes de perceber que tinha em mãos dois trapalhões do mais alto calibre, que lançaram definitivamente o produto no mercado do cinema. O filme chamava-se Horse Feathers, já agora, e data de 1932.

Dizem os entendidos que o futebol americano tem todas as características para encaixar como uma luva na vida cinematográfica.