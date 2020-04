Apanha transportes públicos para ir para o trabalho? Vai sair para ir ao supermercado? Deve manter todos os cuidados, como a distância de segurança e lavagem frequente das mãos, e a partir de agora a orientação nacional passa a ser também utilizar uma máscara em locais fechados com maior concentração de pessoas, o que deverá também abranger os funcionários destes espaços, que até aqui trabalhavam sem máscara, por exemplo em hipermercados.

Depois de vários apelos da comunidade médica nacional, a Direção Geral da Saúde reviu esta segunda-feira a norma sobre o uso de máscaras na comunidade, passando a admitir o seu uso por todas as pessoas que permaneçam em espaços interiores fechados com múltiplas pessoas, como medida de proteção adicional ao distanciamento social, à higiene das mãos e à etiqueta respiratória. Durante o briefing diário, a ministra da Saúde anunciou a revisão da norma, explicando, no entanto, que as máscaras cirúrgicas devem continuar a ser usadas sobretudo por profissionais de saúde e doentes, estando em causa o uso daquilo a que o Governo chamou “máscaras sociais”, que poderão ser fabricadas a partir de tecido. Nos próximos dias, anunciou também o Ministério da Saúde, serão dadas especificações técnicas que poderão ser usadas pelo setor têxtil para o fabrico destas máscaras, setor já se tinha mostrado disponível. A DGS e o INFARMED, em conjunto com a ASAE, o IPQ e o CITEVE e diversos peritos estão agora a concluir a definição das especificações técnicas das máscaras não cirúrgicas, comunitárias ou de uso solidário e os seus mecanismos de certificação, revelou a DGS. Estas máscaras deverão também fazer parte das medidas a adotar quando se passar para uma fase de levantamento do confinamento em casa. A ideia foi deixada ontem por Marta Temido, que disse que a medida está a ser posta em marcha para que o setor possa desenvolver estes recursos.

Na norma da DGS, que para já não avança com instruções para o fabrico de máscara, a autoridade nacional de saúde recorda que até aqui o uso de máscara cirúrgica estava recomendado a profissionais de saúde, pessoas com sintomas respiratórios e pessoas que circulem e entrem em instituições de saúde, bem como idosos com mais de 65 anos, doentes crónicos ou imunossuprimidos, sempre que tenham de sair de casa. Agora, o argumento para alargar o uso de máscaras prende-se com a evidência de que mesmo pessoas sem sintomas podem transmitir a doença, o apelo que vinha sendo feito pelo Conselho Nacional de Escolas Médicas, ordem, sindicatos e associações, que lançaram o movimento Máscara Para Todos e defendiam uma mudança de posição da DGS. Já na semana passada, a Organização Mundial de Saúde e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças passaram a admitir o uso de máscaras pela população em espaços fechados, embora não tenham feito uma recomendação generalizada, alertando sobretudo para a importância de evitar que faltem equipamentos de proteção na linha da frente de resposta e que as máscaras não são uma bala mágica para a pandemia.

princípio de precaução volta a pesar “Sabe-se hoje que um indivíduo infetado é transmissor do vírus desde dois dias antes do início de sintomas, sendo a carga viral elevada na fase precoce da doença e diferentes estudos estimam várias e muito díspares percentagens de indivíduos assintomáticos com capacidade de transmitir a infeção”, lê-se na norma da DGS, que salienta que a eficácia do uso generalizado de máscaras não está provado mas, perante uma doença nova, deve ser considerado pelo “princípio de precaução” em saúde pública. Regressa-se assim ao argumento invocado pelo Governo aquando do fecho preventivo das escolas, na altura também defendido pela comunidade médica contra a posição inicial do Conselho Nacional de Saúde Pública. “A utilização de máscaras pela população é um ato de altruísmo, já que quem a utiliza não fica mais protegido, contribuindo, isso sim, para a proteção das outras pessoas, quando utilizada como medida de proteção adicional”, reforça a DGS.

Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública e membro da coordenação científica do movimento Máscara Para Todos, considera positiva a revisão da norma da DGS, salientando no entanto que esta medida, que pode ajudar a diminuir a propagação do vírus por pessoas sem sintomas, deve ser vista nesta fase como complementar às anteriores recomendações e não uma alternativa. “Importa agora que as pessoas percebam que esta medida não reduz nem substitui as outras: a utilização da máscara não é para permitir fazer coisas que não se faziam antes. É para que as pessoas possam fazer o que já faziam, ir trabalhar, ir ao supermercado ou à farmácia, protegendo-se a si e sobretudo aos outros”.

Mexia sublinha também a necessidade de deixar as máscaras cirúrgicas para as pessoas mais expostas e vulneráveis e admite que, numa próxima fase, poderão fazer parte das medidas para reabertura de alguns setores. O movimento vai divulgar nos próximos dias vídeos e moldes para o fabrico caseiro de máscaras a partir de materiais comuns, como algodão, por exemplo de uma t-shirt. Devem existir alguns cuidados tanto na confeção como no manuseamento. “Não queremos que as pessoas pensem que basta atar um pano à volta da cabeça. As máscaras devem ter uma bolsa onde seja possível colocar um filtro, por exemplo duas folhas de papel de cozinha ou um lenço, que pode ser substituído e o tecido lavado. Sabemos que estas máscaras não terão o mesmo nível de proteção das máscaras cirúrgicas mas o objetivo é que se aproximem o máximo possível”, diz o médico.

O que são as máscaras sociais e como fazer a sua

As máscaras cirúrgicas continuam recomendadas para profissionais de saúde, doentes e pessoas mais vulneráveis. São de plástico e testadas para verificar a passagem de partículas. Dada a escassez, alguns países têm vindo a promover o uso de máscaras de tecido, reutilizáveis. Não conferem à partida a mesma proteção, mas podem ajudar a diminuir a propagação do vírus.

material Recomenda-se algodão e um filtro interior de papel absorvente. O movimento Máscara para Todos vai divulgar tutoriais.

cuidados Apesar de serem mais uma barreira, testes com quatro doentes na Coreia do Sul concluíram que nem as cirúrgicas nem as de algodão bloqueiam totalmente a passagem do vírus. É preciso manter os restantes cuidados.