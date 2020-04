Como a covid-19 transformou Costa num homem do povo

Costa tem dado uma imagem segura e de proximidade com os cidadãos.

Sim, é verdade. Os políticos devem dar o exemplo, até para que os outros o sigam. Falo, obviamente, dos cuidados necessários que todos temos de ter para não propagar o coronavírus. Nada de apertos de mão, nada de contacto físico, uso de máscaras (já lá vamos), luvas e gel desinfetante. Tudo isso é verdade, mas atacar António Costa porque apertou a mão a um ministro e foi à praça fazer compras só com uma luva – não consta que a DGS já tenha aconselhado o uso – e tocou na cara, etc., parece-me um enorme absurdo. Costa tem dado uma imagem segura e de proximidade com os cidadãos. Onde falhou no passado, como foi o caso dos incêndios, tem-se revelado um verdadeiro mestre no combate a esta pandemia.