“Muito obrigado, João Félix, aos teus pais e demais familiares”: O presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Tondela-Viseu revelou hoje que o internacional português fez uma doação generosa de material médico.

Numa publicação feita nas redes sociais, Cílio Correia agradeceu a "generosa dádiva de vestuário e de proteção individual" para ajudar os profissionais de saúde daquela unidade hospitalar nesta luta contra a pandemia de covid-19.

“A 19/06/2019 publiquei um post onde me congratulava com a sua ida para o Atlético de Madrid, assim: ‘Que dizer a um jovem jogador, natural de Viseu, de olhar vivo, ainda com sinais de acne juvenil na face, cabelos pretos lisos, camisola encarnada com o emblema do Benfica, calções brancos pelo joelho, sapatilhas brancas e meias vermelhas, chamado João Félix, a bater palmas a um público que lhe retribui (...) Que seja muito feliz, tenha a maior sorte do Mundo e que não se esqueça de Viseu e suas gentes.’ Estava longe de pensar no momento que nós vivemos e da generosa dádiva de vestuário e de proteção individual para ajudar nesta luta contra o COVID-19. As nossas gentes de Viseu agradecem a solidariedade e eu próprio, a título pessoal, e em nome dos profissionais de saúde do Centro Hospitalar Tondela Viseu”, escreveu no Facebook.