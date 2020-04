Foram libertados mais 100 reclusos durante a manhã desta segunda-feira, ao abrigo das normas excecionais e de perdão de penas devido à pandemia de covid-19. No total, já foram libertados 389 presos.

O SOL esteve no Estabelecimento Prisional de Lisboa e fotografou alguns dos ex-presidiários no momento em que abandonam a cadeia. Enquanto a expressão de alguns se mostra um pouco indiferente para a lente da câmara, outros mostram grande satisfação com a medida tomada pelo Governo.