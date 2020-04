Nunca antes o clássico dos The Police ‘Don’t Stand So Close To Me’ fez tanto sentido como agora.

A pensar nisso, Sting, o apresentador Jimmy Fallon e a banda The Roots fizeram um cover da música, editada originalmente em 1980.

No vídeo da nova versão surgem os músicos todos separados, cumprindo o que diz a letra. Sting fez-se acompanhar da sua guitarra, mas grande parte dos outros músicos recorreram a objetos caseiros para ‘emprestar’ novos sons ao êxito dos The Police.

Don’t Stand So Close To Me até pode ter sido escrita a pensar na sexualidade dentro de uma sala de aula, mas mais parece ter sido inspirada por estes tempos pandémicos, seja como for ‘não fiques tão perto de mim’.

Veja a nova versão