O BNP Paribas decidiu doar 450 mil euros a três hospitais portugueses como forma de apoiar as instituições e os profissionais de saúde que se encontram a combater a pandemia do novo coronavírus. Os hospitais Dona Estefánia e Curry Cabral, em Lisboa, e o hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, vão receber a verba.

Em comunicado, o BNP Paribas confirma que ativou, em conjunto com as suas subsidiárias em todo o mundo, “um reforço do seu plano de emergência com vista ao apoio direto aos hospitais, centros de investigação médica e instituições de ajuda aos jovens e às camadas mais vulneráveis da sociedade que se encontram, neste momento, na linha da frente do combate ao surto de covid-19”. “Este plano, que contemplava, até ao momento, um pacote de medidas de mais de €25 milhões, ascende agora a um total de €50 milhões, distribuídos por mais de 30 países em todo o mundo”, lê-se na nota.

Em Portugal, o BNP Paribas decidiu doar um total de 450 mil euros a três hospitais de Lisboa e da zona do Grande Porto, numa lógica, segundo a instituição bancária, “de apoio direto aos profissionais de saúde e ao reconhecimento da sua importância, esforço e dedicação na resposta à pandemia”.

“Neste período difícil, é um enorme orgulho ver o BNP Paribas a tomar a iniciativa de apoiar os esforços de todos os profissionais do Sistema Nacional de Saúde; daqueles que estão a dedicar as suas vidas a combater a covid-19. Espero que o donativo a estes hospitais, cujo papel tem sido crítico na luta contra a pandemia no país, possam ajudar, ainda mais, a mitigar as dificuldades causadas pelo surto do novo coronavírus na nossa sociedade”, refere Fabrice Segui, CEO do BNP Paribas em Portugal.

“A generosa e corajosa dedicação das equipas médicas, de enfermagem, e de apoio à atividade hospitalar, muito dificilmente poderá ser paga numa proporção justa, mas isso não significa que não possamos mostrar o nosso apreço pelo seu contributo inestimável, encorajando-os assim a continuar o excelente trabalho que têm feito,” conclui.