É já a partir da próxima segunda-feira, dia 20 de abril, que vão entrar em vigor novos sinais nas estradas e ruas portuguesas, introduzidos pelo novo Regulamento de Sinalização do Trânsito (RST). A informação foi divulgada esta segunda-feira pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), que lançou a campanha 'Novos sinais, maior segurança' para dar a conhecer as alterações na sinalização.

“No próximo dia 20 de abril entra em vigor a primeira grande revisão ao Regulamento de Sinalização do Trânsito (RST) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22 -A/98, de 1 de outubro, que visa o aperfeiçoamento e a atualização da sinalização rodoviária em conformidade com o Código da Estrada e em alinhamento com o Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária — PENSE 2020”, explica a ANSR, acrescentando que será introduzido o sinal de zona residencial ou de coexistência, que indica a entrada numa zona de coexistência, concebida para a utilização partilhada por peões e veículos, onde vigoram regras especiais de trânsito.

“A implementação destas zonas, de uma forma tecnicamente suportada, contribui para a melhoria da segurança rodoviária dentro das localidades, nomeadamente dos utilizadores vulneráveis”, explica.

Serão também introduzidos novos sinais de informação, novos símbolos de indicação turística, geográfica, ecológica e cultural, bem como a representação gráfica dos sinais dos condutores, dos agentes reguladores do trânsito e dos sinais luminosos.