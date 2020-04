Foram registadas mais 717 mortes no Reino Unido, devido à covid-19, nas últimas 24 horas. De acordo com as autoridades de saúde, já morreram 11.329 pessoas no país infetadas com o novo coronavírus.

Ainda nas últimas 24 horas, houve registo de mais 4.342 casos de pessoas infetadas. No total, existem 88.621 pessoas infetadas com a covid-19 no Reino Unido, segundo o Worldometers.