O Aliança “rejeita e condena qualquer tipo de aproveitamento político em torno desta pandemia” e considera que “o momento é de pesar por todas as vítimas registadas, de combate à pandemia e de apresentação de caminhos que permitam mitigar os efeitos económicos da paralisação significativa do tecido empresarial”.

O partido de Santana Lopes, em comunicado, após a reunião da Comissão Executiva através de videoconferência, rejeita “qualquer tipo de declarações que promovam o alarme social, nomeadamente o fatalismo etário”, e apela a uma “comunicação serena, eficaz e transparente, baseada em factos, de modo a transmitir confiança e verdade aos portugueses”.

O Aliança apela ainda a uma “maior contenção relativa aos anúncios e suposições referentes ao prolongamento do estado de emergência”, porque este “momento exige serenidade, declarações responsáveis e que não liquidem as energias do país, nomeadamente a nível psicológico”.

Sobre os apoios às famílias e às empresas no contexto da pandemia, o Aliança defende “a urgência de assegurar, no presente trimestre, um nível de liquidez significativo das famílias e das empresas”.

O partido liderado por Pedro Santana Lopes defende ainda que deve ser apresentado “um plano de reabertura, progressivo e em segurança, das atividades laborais”.