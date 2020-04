No imediato, as principais economias enfrentarão essencialmente uma crise de tesouraria. A queda significativa do volume de negócios dos principais setores de atividade, determina a impossibilidade de remuneração adequada dos fatores de produção, e leva algumas empresas a aderir ao regime de lay-off, implementado, por exemplo, pelo estado português. Na medida em que as famílias são as proprietárias dos fatores de produção, a diminuição do seu poder compra, deverá levar a uma diminuição do consumo privado, restringindo significativamente a procura de bens e serviços.

Apesar disto, é preciso reforçar a ideia de que o consumo privado, pode e deve, face a esta situação pandémica, ser substituído pelo consumo publico. As medidas de reforço de liquidez adotadas pelos principais estados europeus irão ajudar a estabilizar o ciclo económico, e garantir que o consumo das famílias não diminuí significativamente. Sem estas providências, poderíamos esperar uma deterioração da capacidade empreendedora da economia, que sendo formada maioritariamente por pequenas e medias empresas, ver-se ia privada dos recursos necessários ao investimento, que teriam agora que ser usados para manter o seu nível de consumo. Assim, desde que a política orçamental cumpra com o seu caráter contracíclico e assegure a liquidez apropriada as empresas, será possível conter a recessão provocada por esta pandemia. A única questão que poderá ser colocada é como estas medidas irão ser financiadas.

O ponto chave passa por garantir que a emissão de divida publica por parte dos estados é feita de forma sustentável, para não se colocar em causa o cumprimento da restrição intertemporal dos países, o que agravaria significativamente o risco de crédito das economias e, consequentemente, as condições de acesso a liquidez no medio e longo-prazo.

Apesar da relevância destas questões, a dimensão da crise vai depender dos impactos da mesma sobre o investimento. A este nível, existe uma confusão concetual que está a gerar uma crise de pânico nos mercados financeiros, que para além de contribuir para a desinformação, vai beneficiar investidores bem-informados que enriquecem à custa da crise humanitária provocada pelo covid-19. Esta confusão prende-se pela incapacidade de um conjunto de analistas financeiros de distinguirem entre crises da oferta e crises da procura, trauma esse que poderá ter sido provocado pela recente crise financeira de 2008. Nesse período, a capacidade de concessão de crédito pelos bancos diminuiu abruptamente, devido ao “bust” da bolha imobiliária. A diminuição do preço dos ativos imobiliários, levou a que vários bancos tivessem aumentos significativos dos seus passivos, que não foram acompanhados por aumentos dos seus ativos, e, as imparidades resultantes, levaram ao resgate de alguns dos principais bancos mundiais. Os créditos ao investimento diminuíram significativamente, pelo que a capacidade de criação de valor por parte das empresas registou um significativo abrandamento. Os mercados reagiram negativamente resultado de uma deterioração geral das condições económicas.

Da crise de 2008, foram retiradas várias lições que devem ser postas em prática pelos decisores. Neste aspeto, os Bancos Centrais têm um papel determinante: assegurar que existem condições favoráveis ao investimento e que o sistema monetário, como um todo, é capaz de apoiar o investimento produtivo. A continuação e o reforço das políticas monetárias não convencionais, conhecido como quantitative- easing é fundamental para garantir que a capacidade de criação de valor da economia se mantém estável. Nesse sentido, a 18/03, o BCE anunciou um programa de 750 biliões de euros para a compra de títulos de divida publica e títulos de grandes empresas europeias que tenham um risco de crédito reduzido. O BCE, reforça assim a sua intenção de aumentar a massa monetária, assegurando que as taxas de juro aplicadas nos contratos de credito se mantêm baixas incentivando o investimento e, por essa via, acelerando a recuperação económica, Assim, seria errado dizer que existirão depreciações significativas nos ativos não correntes, pelo que, e tendo em conta as medidas acima mencionadas, a desvalorização das principais bolsas europeias deve ser vista como meramente especulativa, e volto a reforçar, resultado da manipulação de informação por parte dos principais investidores institucionais, e não resultado de uma crise económica sem precedentes como advogado pelos principais analistas financeiros.

Estas manipulações tendem a existir em períodos de significativa incerteza. Jeremy Siegel no livro “Stocks in the Long Run”, concluiu analisando o comportamento do mercado de ações entre 1802 e 2012, que o período mais longo de recuperação de um investimento, num portfolio diversificado, foi de 5 anos e 8 meses, em pleno “boom tecnológico” no início dos anos 2000. Os seus estudos, levam-nos, implicitamente, à conclusão que apesar da crise pandémica é expectável que os stocks de capital permaneçam estáveis. Devemos então recorrer a história para garantir que não somos dinamizadores de uma crise de confiança, essa sim, responsável pela deterioração das condições macroeconómicas vigentes.

Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto