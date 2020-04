Boris Johnson realizou, esta segunda-feira, novo teste à covid-19, depois de ter tido alta hospitalar ontem, tendo acusado negativo para a presença do coronavírus.

A notícia foi avançada pelo seu porta-voz. Recorde-se que o primeiro-ministro do Reino Unido fez questão de agradecer a dois enfermeiros que o ajudaram a recuperar da doença quando esteve nos cuidados intensivos, um deles era português.

Numa mensagem gravada em vídeo, agradeceu aos profissionais de saúde que o acompanharam durante o internamento devido à covi-19. “Quero dar um cumprimento especial a dois enfermeiros que se mantiveram junto a mim durante 48 horas, quando tudo poderia ter acontecido. Assim, agradeço à Jenny, da Nova Zelândia, e ao Luís, de Portugal, mais concretamente perto do Porto".

“A razão pela qual nunca me faltou oxigénio está relacionada com o facto destes dois enfermeiros terem estado comigo a cada segundo e a fazer as intervenções necessárias”, disse Johnson.

Pouco depois uma nota, publicada no site oficial da presidência da República, dava conta de que Marcelo Rebelo de Sousa já tinha telefonado ao enfermeiro Luís Pitarma para lhe agradecer pelo seu serviço.

O Presidente da República “transmitiu pessoalmente o seu agradecimento ao enfermeiro Luís Pitarma, e, na sua pessoa, agradece também o empenho de todos os profissionais de saúde portugueses que em Portugal e em todo o mundo estão a prestar uma ajuda decisiva no combate à pandemia”, lê-se na nota.