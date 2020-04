O primeiro trimestre deste ano registou o segundo mais elevado volume trimestral de investimento em imobiliário alguma vez verificado em Portugal. Os dados são da CBRE que aponta os primeiros três meses do ano como excepcionais para o setor.

Neste período a CBRE identificou 17 operações que no seu conjunto integraram 42 imóveis, com um volume transacionado de 1.500 milhões de euros.

Segundo a CBRE, nesses três meses destacou-se a venda de uma participação num conjunto de centros comerciais constituído pelo Centro Colombo, o Centro Vasco da Gama, o CascaiShopping e o NorteShopping, que representou aproximadamente metade do volume transacionado no período. Para além desta operação salienta-se também a venda de um portefólio de 10 hotéis e outro de 8 escritórios. Deste modo o setor do comércio captou mais de 50% do total do investimento no trimestre, os hotéis 24% e os escritórios 19%. Aproximadamente 75% do investimento teve origem internacional.

Já no que diz respeito ao valor transacionado este trimestre, excede o valor total captado em 2007, antes da crise económico-financeira global, ano em que foram investidos 1.300 milhões de euros em imobiliário comercial, explica a CBRE.

No entanto, a CBRE estimava que em 2020 fosse novamente ultrapassado o recorde de investimento de 2019 (3,5 milhões de euros) mas actualmente, devido à pandemia, existe uma “incerteza elevada”. Ainda assim, a CBRE acredita num cenário de recuperação dentro de três meses.