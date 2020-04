Eles eram contra a paz podre

Acho que nesse tempo éramos, de certa forma, todos da Académica. Talvez por causa do meu pai, antigo estudante de Coimbra, ou talvez simplesmente sem saber porquê, algo lá no fundo me mandava estar do lado daqueles rapazes que vestiam de negro e sonhavam ser doutores. Depois, o tempo passou e conheci-os quase todos. O meu querido Gervásio, com o seu humor assassino, o Vítor Campos, que também já partiu para a planície da eterna saudade, o seu irmão Mário, que não falha lutas políticas, o Zé Belo, com quem falo quase todos os dias, o Artur Jorge, com o qual tenho saudades de conversar, o enorme Joaquim Rocha, que casou com a Teresa, uma amiga da minha mãe lá do lugar do Olival e que encontrei a última vez em Macau, sua terra...

Hoje sei que ser da Académica, naquele tempo, era ser do contra.