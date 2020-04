Quando quase todos os países europeus impunham estritas medidas de isolamento social, na Suécia, as crianças continuaram a ir à escola e muitos estabelecimentos comerciais continuaram a funcionar. “O Governo não pode impor o isolamento ao país”, explica ao i Helena Pilsas, embaixadora da Suécia em Portugal. “O poder não é tão centralizado”, notou. Dias depois, com mais de 10 mil casos confirmados e quase 900 mortes, o próprio primeiro-ministro sueco, Stefan Löfven, admitiu o falhanço. “A nossa preparação não foi boa o suficiente e isso é evidente para todos, em vários aspetos”, disse à SVT. A estratégia sueca baseou-se numa “maneira de pensar que apela muito à responsabilidade individual”, nas palavras de Pilsas, com recomendações ao público e não ordens. Mas Löfven já reconheceu: “Há aqueles que não as seguem, não compreendem ou não querem saber da gravidade da situação. E aí teremos de colocar as luvas e passar à ação“.

