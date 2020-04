É o aparelho de que o mundo inteiro fala e mais deseja, mas que todos dizem faltar: a maioria do comum dos mortais ignorava a sua importância, mas o ventilador tornou-se o elemento imprescindível para os sistemas de saúde de todo o mundo no combate à pandemia do novo coronavírus. A covid-19 ataca os pulmões e é por isso que os ventiladores são tão necessários, uma vez que realizam a ventilação mecânica em pacientes com dificuldades respiratórias graves.

Todos os governos têm procurado adquiri-los, e em Portugal começam a surgir projetos inovadores que dão alguma esperança.