O “milagre português” e as incógnitas que preocupam os pais

Os números da evolução da pandemia de covid-19 entre nós são encorajadores e muitos olham hoje para Portugal, que tantas vezes foi o patinho feio da Europa, como um país-modelo no combate à doença. Na última semana, órgãos internacionais de grande prestígio como o New York Times, o El País ou o Der Spiegel dedicaram-nos artigos elogiosos. O Le Figaro falou até no “milagre português”. Mas mesmo estando as coisas a correr bem, não é altura para relaxar. Se, na frente de combate à doença, a pressão é menor, então há que começar a preparar o pós-pandemia, há que tentar descobrir maneiras de evitar a tempestade económica e social duríssima que se forma no horizonte.