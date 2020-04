A decisão dos clubes de futebol em avançarem para o corte dos salários dos seus jogadores pode valer ao Estado entre cinco a seis milhões de euros por mês. À Lusa, vários analistas projetaram as perdas, que surgem como forma dos clubes darem resposta às perdas sofridas depois da interrupção das competições oficiais na sequência da pandemia de covid-19.

“Na última época, foram pagos quase 230 milhões de euros a jogadores e treinadores e um corte de 50% durante três meses pode representar uma poupança a rondar os 30 milhões de euros em salários. Com a consequente redução do IRS, admitindo taxas marginais a rondar os 48% e a Segurança Social, estaremos a falar à volta de cinco milhões de euros por mês”, afirmou Samuel Almeida, especialista em direito fiscal da sociedade de advogados Vieira de Almeida.

José Maria Montenegro, do escritório Morais Leitão, considera que a descida do valor tributário a pagar ao Estado “será bem superior” e pode mesmo representa perdas de “seis milhões por mês”, num cenário “perfeitamente realista e até otimista”. “As receitas mensais para a Segurança Social ascendem a 2,5 milhões de euros e uma queda de 50% determina que somemos mais 1,25 milhões a esses 3,5 de IRS. Se admitirmos que a redução da atividade baixa para metade as operações geradoras de IVA, então teremos de somar mais um milhão”, conclui.

Entretanto, o Sporting, presidido por Frederico Varandas, chegou a acordo com os jogadores da equipa profissional de futebol para uma redução salarial de 40% durante os meses de abril, maio e junho. As negociações contaram com a participação do Sindicato de Jogadores e o acordo visa minimizar os efeitos negativos da pandemia, que provocou a suspensão dos campeonatos profissionais, em 12 de março. Os administradores da SAD também vão reduzir o salário, em 50%.

Segundo a última edição do Anuário do Futebol Profissional Português, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e respetivas sociedades desportivas geraram quase 607 milhões de euros em volume de negócios, contribuindo com 24 milhões em impostos e mais de 396 milhões para o Produto Interno Bruto português (cerca de 0,2% do total) na época 2017/2018.