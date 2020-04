Pizzi - O ‘influencer’

É o verdadeiro influenciador de todo o jogo do Benfica. À direita, ao meio, nos penalties ou nas bolas paradas.

Luís Miguel Afonso Fernandes, bragantino na casa dos 30 que o futebol batizou, um dia, como Pizzi, merece honras de abertura deste espaço de análise a algumas das figuras que têm direito a nota de destaque no memorando de uma época futebolística que, em boa verdade, ainda ninguém sabe quando vai terminar. Ou se vai terminar.

O elogio a Pizzi não oferece discussão nem ao mais desatento dos mortais. Figura de destaque, e não apenas esta temporada, independentemente do sistema, do modelo ou do treinador, Pizzi é o verdadeiro influenciador de todo o jogo do Benfica. À direita, ao meio, nos penalties ou nas bolas paradas, a produção de conteúdos futebolísticos que nos apresenta em cada jogo colocam-no hoje nesse lugar de destaque. Esta época com um importante upgrade: 26 golos e 13 assistências são o melhor registo de sempre e um contributo relevante para os resultados e os sucessos da equipa.

Na sexta temporada ao serviço do Benfica, Pizzi não precisa dos números para gerar unanimidade. Só na primeira temporada ficou abaixo das quatro dezenas de jogos por época, o que mais sublinha a ideia de que ele, mais do que ninguém, assume capital importância no desenvolvimento do jogo coletivo. Sem perder qualidade individual. Aqui está um belo exemplo de quem, ao serviço do todo, consegue depois evidenciar o melhor dos seus recursos. Pizzi tem mundo. Conheceu realidades como as do Ribeirão, do Sp. Covilhã ou do Paços de Ferreira. Ganhou estatuto no Atlético Madrid, no Deportivo ou no Espanhol de Barcelona. Mas foi de águia ao peito que atingiu o auge como futebolista. Pizzi não nasceu (para o futebol) em berço de ouro. Não. Mas quando deu os primeiros pontapés no Mãe d´Água, provavelmente, já tinha o sonho de.... voar alto.

B. I.

Nome: Luís Miguel Afonso Fernandes

Idade: 30 anos

Valor de Mercado: 27 M€*

Jogos: 40

Minutos: 3193

Golos: 26

Assistências: 13

*Fonte: Transfermarkt