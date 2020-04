O Presidente da República “já transmitiu pessoalmente o seu agradecimento ao enfermeiro Luís Pitarma, e, na sua pessoa, agradece também o empenho de todos os profissionais de saúde portugueses que em Portugal e em todo o mundo estão a prestar uma ajuda decisiva no combate à pandemia”, de acordo com uma nota publicada no site oficial da presidência da República.

O enfermeiro Luís Pitarma acompanhou o primeiro-ministro britânico durante o seu internamento.Boris Johnson, numa mensagem gravada em vídeo, agradeceu aos profissionais de saúde que o acompanharam durante o internamento devido à covi-19. “Quero dar um cumprimento especial a dois enfermeiros que se mantiveram junto a mim durante 48 horas, quando tudo poderia ter acontecido. Assim, agradeço à Jenny, da Nova Zelândia, e ao Luís, de Portugal, mais concretamente de uma localidade perto do Porto.

“A razão pela qual nunca me faltou oxigénio está relacionada com o facto destes dois enfermeiros terem estado comigo a cada segundo e a fazer as intervenções necessárias”, disse.

Marcelo Rebelo de Sousa, num comunicado publicado no site da presidência, sublinha “o especial reconhecimento apresentado pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ao enfermeiro português Luís Pitarma pelo seu trabalho e vigilância durante o internamento nos cuidados intensivos”.