O BPI divulgou as suas mais recentes previsões para economia portuguesa para 2020 e 2021, considerando, desde já, o impacto da pandemia de covid-19. Numa nota de research, a instituição bancária estima que a economia portuguesa vai sofrer uma contração de 3,4% este ano, uma queda a pique em comparação com as previsões anteriores ao atual contexto, que projetavam um crescimento de 1,7%.

O banco admite que o impacto da paralisação da atividade económica já se fará sentir no primeiro trimestre de 2020, embora seja no segundo que esses efeitos mais se vão notar. “Admitimos que algum impacto já ocorrerá no primeiro trimestre, com uma queda da atividade face ao trimestre anterior (devido à paragem súbita nas últimas semanas de março), mas ainda um cresci a mento homólogo ligeiro”, indica a nota. O relatório acrescenta que no segundo trimestre a atividade deverá recuar cerca de 15%, embora, “sendo grande a incerteza desta retração”, a queda até “poderá ser significativamente superior”.

“Na nossa análise admitimos que alguns setores estarão parados ou serão seriamente afetados (peso de cerca de 20% do Valor Acrescentado Bruto), por exemplo os relacionados com o turismo (alojamento e restauração), atividades culturais, transportes, entre outras; outros terão a sua atividade limitada por força das medidas de mitigação, do isolamento voluntário e das medidas de quarentena (em conjunto, peso de cerca de 40% no VAB), por exemplo, a maior parte do setor industrial, construção e atividades imobiliárias”, acrescenta a nota. O mercado imobiliário será mesmo um dos mais afetados: segundo o estudo, vai verificar-se “uma contração das transações superior a 20% em 2020”.

Tendo em conta este cenário, o banco prevê uma subida significativa da taxa de desemprego, dos 6,4%, estimada antes da pandemia, para os 8,2%. “A alteração de contexto refletir-se-á nas restantes variáveis macroeconómicas, nomeadamente na deterioração do mercado de trabalho, contas externas, contas públicas e mercado imobiliário”.

Ainda assim, a nota research dá alento ao futuro, uma vez que prevê – e caso se confirme o regresso à normalidade até às primeiras semanas de maio – que a atividade vai melhorar “substancialmente” no terceiro trimestre do ano, “anulando parte das perdas verificadas”.

Crescimento em 2021. Apesar do cenário de crise, as estimativa do BPI antevê uma recuperação do crescimento da economia portuguesa já no próximo ano: uma subida de 5,9% em 2021.

No entanto, a nota research salienta que a atual crise deverá ter, “ainda assim, efeitos duradouros”, com a recuperação de alguns setores a ser feita de “forma muito gradual”, como é caso do turismo que, realça o relatório, “representa 8% do PIB”.

Segundo as previsões, a taxa de desemprego poderá recuar para 6,8% já em 2021, alcançando números muito próximos daqueles verificados antes da pandemia de covid-19.