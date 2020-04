O Metro de Lisboa adjudicou as obras para a primeira fase do plano de expansão que prevê o prolongamento das linhas amarela e verde (Rato - Cais do Sodré) – e que inclui a criação de um anel envolvente na zona central da cidade. A empreitada diz respeito ao projeto e construção dos toscos entre as estações do Rato e Santos (uma das novas estações previstas no plano).

A presente empreitada foi adjudicada à empresa Zagope, num contrato com valor superior a 48,6 milhões de euros. A obra tem prazo de execução de 960 dias, a partir da consignação. A empreitada fica agora dependente da obtenção do visto prévio do Tribunal de Contas.

Em comunicado, o metro de Lisboa afirma que este plano de expansão “tem como objetivo contribuir para a melhoria da mobilidade na cidade de Lisboa, fomentando a acessibilidade e a conectividade em transporte público, promovendo a redução dos tempos de deslocação, a descarbonização e a mobilidade sustentável”.