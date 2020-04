O PCP informou, este sábado, que teve conhecimento de uma rutura de esgoto que inundou os terrenos adjacentes ao antigo hospital ortopédico Dr. José de Almeida, correndo depois a céu aberto e sem qualquer controlo para a Ribeira das Marianas, desaguando no mar, na praia de Carcavelos

O PCP, através do seu vereador Clemente Alves, já fez saber que interrogou o presidente da câmara municipal de Cascais, Carlos Carreiras, sobre o sucedido.

"O PCP teve conhecimento que nos terrenos do antigo hospital ortopédico Dr. José de Almeida, onde se iniciaram as obras do Projecto "Novo Campus da Nova Medical School e da AHED - Advanced Health Education e Reabilitação do Forte de São Domingos", se encontra uma ruptura de esgoto que inunda os terrenos adjacentes e corre a céu aberto e sem qualquer controlo para a Ribeira das Marianas, desaguando no mar, em plena praia de Carcavelos", pode ler-se na nota divulgada pelo partido.

"O PCP reclama que a Câmara tome medidas urgentes para pôr termo a este grave problema ambiental e de saúde pública", acrescenta.