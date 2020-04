Depois de no sábado ter sido registado o menor número de óbitos desde o passado dia 23 de março, com 510 vítimas mortais, este domingo o número voltou a subir: de acordo com o boletim do Ministério de Saúde espanhol, Espanha registou 619 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas.

O número total de casos do novo coronavírus no país vizinho subiu para 166.019, o que significa mais 4.167 do que na véspera, sendo que já morreram quase 17 mil pessoas (16.972).