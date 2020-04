António Costa foi apanhado a fazer compras no mercado em Lisboa neste fim de semana de Páscoa.

Embora sem máscara, o primeiro-ministro mostrou ter alguns cuidados, como o uso de luvas numa das mãos. Contudo, a situação nem sempre é fácil de gerir e apesar de ter tentado seguir as regras, Costa acaba por trocar o saco de mão e ainda tocar no nariz...

Recorde-se que António Costa protagonizou há dias um episódio insólito com o Ministro da Educação.

No final da conferência de imprensa em que apresentou as medidas sobre o regresso à escola no terceiro período lectivo, o primeiro-ministro esqueceu-se das recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e deu um aperto de mão a Tiago Brandão Rodrigues.

Após o 'erro', Costa apressou-se a pedir desculpa pelo "mau exemplo": “Quero pedir desculpa ao Tiago pelo gesto que fiz, e sobretudo a todos pelo mau exemplo que dei. Foi uma reacção instintiva que espero não repetir”.