O Ministério da educação anunciou, este sábado, que já disponibilizou às escolas “um conjunto de recomendações e orientações" que devem ser tidas em conta na utilização das tecnologias, de forma a que o ensino à distância "se processe de forma segura".

As recomendações, elaboradas em colaboração com o Conselho Nacional de Cibersegurança e Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) foram divulgadas e podem ser consultadas no site do Apoio às Escolas.

O site, que está em constante atualização, tem publicadas dez recomendações de uso, tal como a de não partilhar informações pessoas ou ligar o microfone ou a câmara quando for "estritamente necessário".

Para além destas medidas, são ainda especificadas algumas medidas de segurança a ter em conta para o uso das plataformas ZOOM, Moodle, Microsoft Teams e Google Classroom, platadorma que estará disponível "brevemente".