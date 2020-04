A partir de segunda-feira, empresas, fábricas, o setor da construção e outras atividades consideradas não essenciais vão voltar a funcionar, em Espanha. O comércio, centros de lazer e restauração vão continuar encerrados, de forma a travar a propagação do novo coronavírus no país.

O Governo espanhol emitiu, este sábado, uma lista de regras que os cidadãos devem seguir a partir de agora. Para além de não deverem sair quando tiverem sintomas relacionados relacionados com a covid-19, os habitantes devem, sempre que possível, utilizar transporte privado ou ir a pé, mantendo uma distância de cerca de dois metros das outras pessoas. Se o uso de transportes públicos for a única solução, devem usar máscara e, já no posto de trabalho, devem evitar aglomerações - mais prováveis de acontecer em balneários ou zonas utilizadas para as refeições. O Governo anunciou ainda que vai distribuir 10 milhões de máscaras, porém, apenas às pessoas que apenas consigam usar os transportes públicos, onde é mais complicado manter o distanciamento social

Também os próprios empregadores podem ajudar a evitar estes aglomerados, recomendado o Governo de Pedro Sanchéz que as empresas criem horários flexíveis e turnos sempre que possível. Também o uso de máscara é aconselhado quando se partilha o espaço com outras pessoas. Este mesmo espaço deverá ser também reordenado, de forma a garantir o distanciamento social.

O ministro da saúde espanhol, Salvador Illa, explicou, durante a conferência de imprensa este sábado, que, apesar do regresso ao trabalho, Espanha vai continuar em fase de confinamento. "E temos todos que ter isso muito claro", afirmou.

Espanha tem cerca de 161 mil pessoas infetadas pelo novo coronavírus e, este sábado, registou uma totalidade de 16.353 óbitos.