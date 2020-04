O navio que atracou por volta das 13h deste sábado em Lisboa tem saída prevista para as 24h. Segundo uma fonte do Porto de Lisboa, citada pela agência Lusa, não será feito qualquer desembarque.

"O navio vem a Lisboa fazer abastecimento de combustível, peças e mantimentos e tem a bordo 459 tripulantes”, explicou a mesma fonte

O navio Viking Sun partiu de Sidney, na Austrália, no dia 11 de fevereiro e prevê-se que a viagem termine em Portsmouth, Inglaterra, no dia 15 de abril. O Porto de Lisboa não adiantou, no entanto, se existem pedidos de outras embarcações para atracar em Lisboa.

À agência Lusa, o Ministério das Infraestruturas garantiu não ter “qualquer pedido de desembarque de passageiros, com ou sem covid-19, porque neste momento essa atividade está suspensa, exceto para abastecimento, que é o que está a acontecer hoje".

Segundo o ministério, a atividade dos portos portugueses está “a decorrer de forma normal”, já que ao abrigo do atual estado de emergência, os navios de cruzeiro apenas podem atracar e abastecer.