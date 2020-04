Madrid anunciou, este sábado, um prorrogamento por mais 14 dias dos controlos nas fronteiras terrestres com França e Portugal, no âmbito das medidas de contenção da propagação do coronovaírus.

Segundo o Governo de Pedro Sánchez, os controlos fronteiriços apertados vão manter-se até à 26 de abril, estando a hipótese de novo prorrogamento em cima da mesa, segundo o comunicado divulgado pelo Palácio da Moncloa.