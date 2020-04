Mais de 100 mil pessoas já morreram em todo o mundo devido à pandemia de covid-19.

De acordo com os dados mais recentes da universidade norte-americana Johns Hopkins, o número de vítimas mortais do novo coronavírus ultrapassou a barreira das 100 mil, com 100.376 óbitos registados.

O país mais afetado pela covid-19 continua a ser Itália, que esta quinta-feira chegou às 18.849 vítimas mortais. Seguem-se os Estados Unidos com 17.925 óbitos, Espanha, com 15.843, e França, com 13.197 mortes.

No que diz respeito aos casos de infeção, os Estados Unidos lideram a lista com 475.749 casos confirmados do novo coronavírus. A nível mundial são já 1.650.210 casos de covid-19.

Em todo o mundo, já recuperaram 368.669 pessoas. A China surge em primeiro lugar com 77.791 pessoas recuperadas.