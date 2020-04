Um dia depois de ter deixado a unidade de cuidados intensivos onde estava internado devido à covid-19, o primeiro-ministro britânico, Boris Johonson continua a melhorar.

Esta sexta-feira, uma porta-voz do governo britânico disse, citada pela Sky News, que "o primeiro-ministro tem sido capaz de dar passeios curtos entre períodos de descanso" como parte do processo de recuperação.

"Ele já falou com os seus médicos e agradece a toda a equipa clínica pelo incrível cuidado que tem recebido. Os seus pensamentos estão com aqueles que foram afetados por esta terrível doença", acrescentou.

Recorde-se que o governante tinha sido transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do Hospital St.Thomas, em Londres, na segunda-feira, depois de ser internado no domingo devido a sintomas persistentes da covid-19. Johnson tinha testado positivo para o novo coronavírus no passado dia 27 de março.