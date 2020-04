É mais um dia trágico no Reino Unido, que registou um novo máximo diário de mortes devido à covid-19.

Nas últimas 24 horas registaram-se 980 óbitos. No total, já morreram 8.958 pessoas no país vítimas do novo coronavírus.

Foram ainda diagnosticados 7.706 novos casos de covid-19. O país regista agora 70.783 casos de infeção.