O Governo explicou, esta sexta-feira, como se irá desenrolar o projeto #EstudoEmCasa. Esta versão da telescola, para alunos entre o primeiro e novo ano, será transmitida na RTP Memória, de segunda a sexta-feira, entre as 09h00 e as 17h50, e arranca no dia 20 de abril.

“Durante o 3.º período letivo, a RTP Memória cede emissão a conteúdos pedagógicos temáticos, lecionados por professores, para alunos do ensino básico. #EstudoEmCasa é o nome do espaço que vai ocupar a grelha das 09h às 17h50, com conteúdos organizados para diferentes anos letivos, uma ferramenta importante para complementar o trabalho dos professores com os seus alunos. Estes conteúdos pedagógicos temáticos contemplam matérias que fazem parte das aprendizagens essenciais do 1.º ao 9.º ano, agrupados por: 1.º e 2.º anos, 3.º e 4.º anos, 5º e 6.º anos, 7.º e 8.º anos e 9.º ano, abrangendo matérias de uma ou mais disciplinas do currículo, as quais servirão de complemento ao trabalho dos professores com os seus alunos”,informa um comunicado do Ministério da Educação.

Segundo a tutela liderada por Tiago Brandão Rodrigues, com a emissão do #EstudoEmCasa, através do sinal da RTP Memória, é alcançada a generalidade dos alunos, atendendo a que o canal emite na TDT, mas também na televisão por cabo e por satélite, ficando ainda disponíveis nas plataformas digitais da RTP e da Direção-Geral da Educação (DGE), com todas as emissões e respetivos conteúdos disponíveis.

“Assim, nos primeiros dias do 3.º período letivo, professores e alunos terão oportunidade de ficar a conhecer em detalhe o que irá comportar ‘a escola na televisão’, considerando o material a seguir para as escolas. Na segunda-feira, dia 20 de abril, arrancam as emissões do #EstudoEmCasa, que decorrerão até ao final do ano letivo, de segunda a sexta-feira.

O #EstudoEmCasa será transmitido na posição 7 da TDT, na posição 100 da MEO, na posição 19 da NOS, na posição 17 da Vodafone e na posição 13 da Nowo.

Em paralelo, cada um dos módulos será disponibilizado, através de um portal dedicado à iniciativa (que pode aceder aqui), como também através de uma aplicação que será apresentada pelo Ministério da Educação aos alunos.

Paralelamente, a RTP 2 transmite conteúdos, pensando nas crianças da Educação Pré-escolar (dos 3 aos 6 anos).

Clique na imagem para aceder à grelha ao pormenor.