A mensagem preventiva enviada, esta quinta-feira, pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a informar a população sobre os riscos que existem ao sair de casa devido ao novo coronavírus e em relação às restrições tomadas pelo Governo durante a época da Páscoa, chegaram a mais de 10,5 milhões de pessoas, de acordo com um comunicado enviado às redações.

Das 10,5 milhões de pessoas que receberam a mensagem preventiva, 10 milhões estão em território nacional e os restantes são pessoas que apesar de estarem no exterior continuam a utilizar operadoras portuguesas.

A mensagem, enviada em português e inglês, foi a seguinte:

COVID19: Especiais restrições de circulação 9 a 13 abril. Nesta Pascoa fique em casa. Previna contagio. Info em covid19estamoson.gov.pt / www.prociv.pt / ANEPC

COVID19: Special movement restrictions 9 to 13 April. This Easter stay at home. Prevent virus spreading. Info at covid19estamoson.gov.pt / www.prociv.pt / ANEPC