Nas últimas 24 horas, morreram mais de 1700 pessoas nos Estados Unidos vítimas de covid-19, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. Assim, o número de vítimas mortais no país sobe para os 16.697, segundo o Worldometers.

Recorde-se que na quarta-feira os EUA registaram perto de 2.000 vítimas mortais nas últimas 24 horas. Os EUA são o segundo país do mundo com maior registo de óbitos, seguido de Itália e o país com maior número de casos de pacientes infetados registado. Em todo o país, existem mais de 468 mil pessoas infetadas com covid-19.