Cristiano Ronaldo foi treinar, esta quinta-feira, no Estádio da Choupana, e tendo em conta o atual contexto de isolamento social em pleno estado de emergência, devido à pandemia covid-19, a situação mereceu explicações por parte do Governo Regional da Madeira.

Na habitual atualização do boletim diário sobre o novo coronavírus, o secretário Regional da Saúde e Proteção Civil da região garantiu que o internacional português não cometeu nenhuma irregularidade.

"Não houve nenhuma autorização especial para o atleta desenvolver durante algum tipo de exercício, até porque a sua prática não está proibida. Todos os cidadãos podem sair de casa e fazê-lo, desde que não provoquem ajuntamentos e mantenham uma distância de segurança durante a prática do mesmo. Por isso, o Ronaldo fez aquilo que temos vistos... Aliás, sempre que venho aqui para o gabinete vejo muita gente a fazer o seu 'jogging' de forma isolada. Não vejo que haja problema, pois as pessoas têm autorização para sair, para ir ao supermercado, para passear os seus animais de estimação...", disse Pedro Ramos.

"Não houve autorização especial porque somos todos iguais, estamos todos a enfrentar a mesma pandemia. O melhor jogador do Mundo deve utilizar a sua imagem para dar o exemplo, mas o Cristiano parece-me que fez apenas alguns minutos de exercício e, por isso, não vem nenhum mal ao Mundo. Não gostaria que se dissesse que é uma banalização, pois somos todos responsáveis. Todos os madeirenses estão a cumprir as regras do Governo Regional. E quem não cumprir sabe que as forças da autoridade podem exercer a sua atividade e o seu poder. E isso está a acontecer", assegurou.