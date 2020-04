O novo coronavírus já matou 15.938 pessoas nos Estados Unidos, segundo a contagem feita pela Universidade Johns Hopkins até às 20 horas (em Portugal Continental) desta quinta-feira, registando o país cerca de 450.000 casos de contaminação.

Com este número de vítimas mortais, os EUA superam o número de mortes em Espanha e aproximam-se cada vez mais dos números de Itália, que, com 18.279 óbitos confirmados, continua a ser o país com maior número de mortes registadas até agora.

A cidade de Nova Iorque é o epicentro da pandemia nos EUA, com 81.000 casos de contágio e mais de 5.000 mortes.

O estado norte-americano registou 799 mortes nas últimas 24 horas.