António Costa esteve hoje a apresentar as medidas sobre o regresso à escola no terceiro período lectivo juntamente com o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

Depois da conferência de imprensa o primeiro-ministro deu um “passou-bem” a Tiago Brandão Rodrigues.

Após o episódio insólito, António Costa pediu desculpa pelo "mau exemplo": “Quero pedir desculpa ao Tiago pelo gesto que fiz, e sobretudo a todos pelo mau exemplo que dei. Foi uma reacção instintiva que espero não repetir”.