A EDP, através da EDP Produção, distribuiu 72 mil euros por instituições de apoio domiciliário de 72 concelhos. O apoio financeiro surge no âmbito da operação “Cuidar em Casa” que pretende apoiar as instituições nas despesas com equipamentos de proteção individual (máscaras e desinfetantes), refeições e combustível.

Em comunicado, a EDP acrescenta que este apoio está direcionado para entidades que prestam assistência a idosos em situação vulnerável nas suas residências. O apoio financeiro será efetuado nos municípios onde a EDP tem centros de produção de energia.

Rui Teixeira, presidente da EDP Produção refere que “nesta pandemia, um dos principais grupos de risco são idosos que contam, muitos deles, com a assistência dos serviços de ação social. Com este contributo pretendemos assim apoiar estas pessoas através das instituições que já estão no terreno e que, no atual contexto, precisam de ajuda adicional para conseguir dar resposta a todas as necessidades”.