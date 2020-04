Páscoa. No Umbigo do Mundo e Olhos Fixos no Céu... até os moais sorriram

Páscoa. No Umbigo do Mundo e Olhos Fixos no Céu... até os moais sorriram

O futebol é pobre em Rapa Nui (Ilha Grande). Há a memória inesquecível da recepeção ao Colo-Colo, para a Taça do Chile, único jogo oficial da história da ilha. O povo encheu as ruas. O hoko foi representado num silêncio arrepiante.