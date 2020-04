Itália registou nas últimas 24 horas 610 mortes mortes associadas ao novo coronavírus, ou seja mais 68 óbitos do que na subida anterior, que foi de 542 vítimas mortais.

O número de novos casos também voltou a subir e foi de 4.204, um aumento em relação aos 3.836 anunciados na quarta-feira.

No total, dos agora 143.279 casos confirmados já morreram 18.279 mil doentes no país, que tem o maior número de mortes associadas ao vírus, embora seja provável que os EUA, que continuam com subidas galopantes de infetados e de óbitos, venha a ultrapassar Itália em breve.