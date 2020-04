Isaiah Chapman, lutador de MMA, na Liga Bellator, foi encontrado morto em Akron, Ohio (EUA), depois de ter sido baleado.

A morte do lutador de 30 anos foi confirmada por um repórter da MMA, David Mckinney, no Twitter que revelou que o jovem foi assassinado à porta de casa.

Got word that Bellator and WSOF vet and longtime #OhioMMA standout Isaiah Chapman was shot and killed outside his home in Akron last night. Horrible news