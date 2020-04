As imagens da operação policial para fiscalizar cumprimento das restrições da Páscoa

Páscoa em casa. A operação policial nas estradas portuguesas envolve elementos da GNR e da PSP. Durante cinco dias portugueses estão proibidos de sair do seu concelho de residência, a não ser em trabalho. Veja como estava a funcionar, esta quinta-feira, a circulação de carros no Túnel do Grilo, um dos principais pontos de entrada e saída da zona da Grande Lisboa.