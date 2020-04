O estado de saúde do primeiro-ministro do Reino Unido apresenta melhoras, e Boris Johnson já terá mesmo conseguido falar com a sua noiva, Carrie Symonds que está grávida do primeiro filho do casal.

O primeiro-ministro "continua a fazer progressos constantes" e já conseguiu entrar em contacto com quem precisa, disse o chanceler do Tesouro Rishi Sunak, referindo-se, segundo o Daily Mail, a Carrie Symonds.

Apesar dos progressos, um médico da equipa que acompanha Johnson alerta para o ato de poder “levar meses” até que o primeiro-ministro recupere por completo.

Recorde-se que Boris Johnson foi hospitalizado no domingo, mais de dez dias após ter acusado positivo no teste ao novo coronavírus.