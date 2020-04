Os Estados Unidos registaram mais de 1.800 vítimas mortais, nas últimas 24 horas, devido à covid-19, de acordo com a contagem da Johns Hopkins University. Até ao momento, 14.797 morreram infetadas com o novo vírus no país, de acordo com o site Worldometers. Depois de Itália, o país liderado por Donald Trump é o que tem maior registo de mortes.

Os EUA são o país mais afetado do mundo pelo novo coronavírus, onde existe um maior número de pessoas infetadas. De acordo com os últimos dados oficiais, existem 435.160 casos confirmados, o que representa um quarto dos casos mundiais.

Esta quarta-feira, o país obteve um recorde mundial de registo de óbitos pelo novo vírus, onde foram registadas perto de 2000 vítimas mortais no espaço de 24 horas.