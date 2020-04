A doença económica será mais grave do que a covid-19

Era previsível. Assim que se começasse a anunciar que o pico das contaminações já tinha sido atingido, era óbvio que as pessoas iam começar a sair de casa. O que se passou ontem em várias localidades do país não é grande surpresa: as pessoas estão fartas de estar em casa e mal houve uma notícia simpática, ala que se faz tarde. Resultado: estradas cheias de carros a caminho da aldeia ou de um destino de férias. Quais perigos da Páscoa? Isso já não existe.